14-jarige jongen in Zoetermeer aangehouden met nepvuurwapen

Foto: Omroep West

ZOETERMEER - Agenten hebben vrijdagavond een jongen van 14 jaar uit Zoetermeer aangehouden die met een neppistool bij de bioscoop stond. De jongen zou het wapen gericht hebben op mensen in de bioscoop.

Een getuige meldde vrijdagavond dat er in de omgeving van de bioscoop aan het Oostwaarts iemand zou lopen met een pistool. De jongen zou een pistool, mogelijk een buks of luchtdrukwapen bij zich hebben en dit gericht hebben op mensen in de bioscoop.



De getuige gaf een duidelijk signalement waardoor gewaarschuwde agenten de verdachte, die inmiddels in de bioscoop was, snel konden vinden. De jongen gaf direct aan dat het om een nepwapen ging. Het wapen had hij al opgeborgen in een tas. De jongen werd aangehouden en is overgebracht naar het politie bureau voor verhoor.



Nepvuurwapens



Veel speelgoedwapens die in het buitenland te koop zijn lijken zoveel op echte vuurwapens, dat ze niet van echt zijn te onderscheiden. In Nederland is het verboden om nepwapens in bezit te hebben. Wie toch zo’n wapen aanschaft, loopt het risico op een forse boete en bij een aanvaring met de politie kun je verwachten dat je behandeld wordt als een gewapende crimineel.