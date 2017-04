Opstelling ADO: Donny Gorter vervangt niet fitte Danny Bakker

DEN HAAG - Fons Groenendijk heeft voor het duel met PSV één wijziging aan zijn basisopstelling moeten doorvoeren. Waar tegen FC Groningen Danny Bakker nog op het middenveld stond, is dat nu Donny Gorter. Die eerste is niet helemaal fit en zit daardoor niet bij de selectie.

‘Verder kies ik voor dezelfde tien namen als tegen Groningen’, zei Groenendijk vrijdag al, die zich niet gaat aanpassen aan PSV. ‘Aan het begin van de competitie speelden we defensiever op het middenveld. Nu met Nasser El Khayati is het aanvallender. Dat laat ik tegen PSV ook zo. El Khayati was vorige week met twee doelpunten en een assist heel belangrijk.’In de defensie krijgt Thomas Meissner nog altijd de voorkeur boven Tom Beugelsdijk. Voorin zien we opnieuw Mike Havenaar en Sheraldo Becker, die sinds Roda JC-thuis de plaatsen van Guyon Fernandez en Ruben Schaken hebben ingenomen.Zwinkels; Ebuehi, Meissner, Kanon, Meijers; Malone, El Khayati, Gorter; Becker, Havenaar, Duplan.Zoet; Arias, Isimat-Mirin, Moreno, Brenet; Pröpper, Guardado, Siem de Jong; Van Ginkel, Locadia, Pereiro.