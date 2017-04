ADO Den Haag grijpt PSV bij de strot en pakt knap een punt

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft zaterdag knap gelijkgespeeld tegen PSV. De Haagse ploeg greep de nummer drie van de eredivisie bij de strot, leek lange tijd met een nederlaag van het veld af te stappen, maar Mike Havenaar redde vlak voor tijd een punt: 1-1.

Groenendijk hield grotendeels vast aan het elftal dat de laatste weken ineens achter elkaar wist te winnen. Donny Gorter verving de geblesseerde Danny Bakker.PSV hield in de eerste minuten de bal in de ploeg en het werd meteen duidelijk dat ADO Den Haag een moeilijk avond zou krijgen. De bezoekers uit Eindhoven zetten de toon en kwamen al na zes minuten spelen op voorsprong. Thomas Meissner was niet scherp, liet Davy Pröpper helemaal vrijstaan, waarna hij de bal heel eenvoudig achter Robert Zwinkels wist te krijgen.Een vroege tegenvaller en iets wat ADO Den Haag de afgelopen week eigenlijk niet gewend was. De laatste drie duels werden winnend afgesloten en de euforie in het Haagse kamp was groot. Maar, er moest wel realistisch gekeken worden. PSV staat derde en had nog zicht op de tweede of zelfs de eerste plaats. Maar, daarbij waren ze wel afhankelijk van Ajax en Feyenoord.Het was na de openingstreffer wachten op de 0-2. PSV kreeg kansjes, geen hele grote, maar ADO Den Haag kon daar lange tijd niets tegenover stellen. De formatie van Groenendijk had eigenlijk niets te verliezen en daarom mocht het wel wat agressiever.Iets waar ADO misschien wel wat moed uit konden putten was een kopkans van Mike Havenaar. Een voorzet van Becker was te scherp, waardoor de Japanner de bal niet goed op het hoofd kreeg en de inzet dus naast het doel belandde.De eerste helft was, voornamelijk in het laatste kwartier, slaapverwekkend. PSV geloofde het wel en tikte rustig rond. De grote vraag was natuurlijk of ADO Den Haag er na de rust nog een wedstrijd van kon maken. Het verschil was minimaal en dus was er alles nog mogelijk.Het antwoord op die vraag was ja. Want ADO Den Haag bood meer weerstand en leek via Havenaar op gelijke hoogte te komen. De Japanner kopte een voorzet van Edouard Duplan binnen, maar stond achteraf buitenspel.Niet veel later was het Havenaar die opnieuw dé kans op de gelijkmaker kreeg. De spits schoot een voorzet van Becker echter veel te slap op doel, waardoor het voor Zoet een makkie was om de bal tegen te pakken. Zonde, zonde, zonde.ADO had PSV in het tweede bedrijf bij de strot en moest de trekker over zien te halen. De Eindhovenaren waren het even kwijt en werden nerveus. PSV verzuimde de zege veilig te stellen. Onder andere Siem de Jong kreeg een megakans, maar hij schoot 1-op-1 met Robert Zwinkels hoog over.Het bleef daardoor spannend en ADO bleef erin geloven. Waar Havenaar twee keer niet wist te scoren, lukte het hem bij de derde keer wel. De spits kopte binnen uit de rebound na een snoeihard schot van Aaron Meijers. Hij redde vlak voor tijd alsnog een punt en maakte zijn missers meer dan goed.0-1 Pröpper, 1-1 HavenaarZwinkels; Ebuehi, Meissner, Kanon, Meijers; Malone, El Khayati, Gorter (82. Fernandez); Becker (87. Wolters), Havenaar, Duplan (78. Schaken).Zoet; Arias, Isimat-Mirin, Moreno, Brenet; Pröpper, Guardado, Siem de Jong (78. Ramselaar); Van Ginkel, Locadia (89. Bergwijn), Pereiro (69. Luuk de Jong).Gastón Pereiro (PSV), Thomas Meissner (ADO Den Haag)n.v.t.Bas Nijhuis13.094 (Kyocera Stadion, Den Haag)