Basic-Fit ook volgend seizoen hoofdsponsor ADO Den Haag: 'Fantastisch en bijzonder'

DEN HAAG - Basic-Fit zal ook volgend seizoen op het shirt van ADO Den Haag prijken. De sportschoolketen heeft het contract met de eredivisionist opnieuw met een jaar verlengd. Daarmee gaat Basic-Fit het zevende seizoen als hoofdsponsor van de Haagse club in. Een belangrijke en mooie deal.

Volgens Mattijs Manders is het bijzonder dat Basic-Fit al zo lang sponsor van ADO Den Haag is. 'Dat is iets unieks in het huidige voetbal, zo’n trouwe partner. Ik ben blij dat Basic-Fit weer het vertrouwen in ons heeft uitgesproken. We zien uit naar een succesvol seizoen', vertelt de algemeen directeur op de website van de club.'Basic-Fit en ADO Den Haag is een succesvolle combinatie', voegt John Verhouden, Sales & Marketing Manager van Basic-Fit, eraan toe. 'Dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Wij hebben een grote naamsbekendheid opgebouwd, die we niet hadden bereikt zonder ADO Den Haag.'