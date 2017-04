Haagse binnenstad voor het eerst beide Paasdagen open

De Haagse Passage. (Foto: Jacob Lundqvist)

DEN HAAG - Geen zin om net als iedereen in de file naar de IKEA te staan? Nog niet alle boodschappen in huis? Geen zorgen. Tijdens het paasweekend zijn de winkels in het Haagse centrum voor het eerst beide Paasdagen open.







Op zondag, Eerste Paasdag, openen de winkels in de Grote Marktstraat en de Nieuwe Passage hun deuren van 12:00 tot 18:00 uur. Op Tweede Paasdag zijn naast de Grote Marktstraat de gehele Passage, de Wagenstraat, Venestraat, Vlamingstraat én Spuistraat open.