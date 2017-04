Zwinkels voelde landskampioen PSV kraken: 'Er was misschien nog wel meer uit te halen'

DEN HAAG - ADO Den Haag pakte zaterdagavond een punt tegen regerend landskampioen PSV. Een hele knappe prestatie, al had Robert Zwinkels het gevoel dat er meer in zat. 'We voelden ze kraken na de 1-1. Met misschien vijf minuten extra, had het anders kunnen aflopen', vertelt de doelman na afloop.

Zeker, ADO had de wedstrijd kunnen winnen, maar ook PSV had met de volle buit van het veld kunnen stappen. Mike Havenaar schoot de gelijkmaker vlak voor tijd binnen, maar kreeg daarvoor ook al grote kansen. Zwinkels hield zijn ploeg knap op de been en was met een aantal belangrijke reddingen weer zeer bepalend.'Je moet als keeper alert blijven, altijd', zegt hij. 'De eerste helft was gewoon slecht van ons. We konden weinig druk op PSV krijgen en hebben echt alleen maar achter de bal aan gelopen. Maar in de tweede helft was voornamelijk die laatste fase echt voor ons. Wij hadden de overhand.'Zwinkels werd uitgeroepen tot man of the match. Komt dat door zijn vader? 'Die zit iedere wedstrijd volop te sms'en. Haha.' De goalie heeft als beloning een goede fles wijn gekregen. Lekker voor pasen. 'Nee, die bewaar ik. Als we handhaven, trekken we hem open', sluit hij lachend af.