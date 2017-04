Supporters willen standbeeld voor Groenendijk: 'Er is er maar één die dat verdient'

DEN HAAG - Na de drie overwinningen op FC Groningen, Willem II en Roda JC én het gelijke spel tegen PSV zaterdag, roepen de supporters van ADO Den Haag om een standbeeld voor Fons Groenendijk. 'Nou, dat hoeft niet hoor. Er is er maar een die dat verdient, en die staat er al', doelt hij op Aad Mansveld.

'Laten we alsjeblieft gewoon normaal blijven doen. Ik vind het alleen maar leuk en fijn dat ik bij deze club werk. Het is een geweldige groep en een super mooie staf. Ik doe er alles aan om ADO in de eredivisie te behouden, maar over een paar weken is het pas klaar', benadruk hij nog eens.ADO Den Haag staat er na twee fijne weken inmiddels aardig voor in de eredivisie. De groen-gelen staan dertiende, maar het blijft nog altijd spannend.Over het punt tegen PSV was Groenendijk uiteindelijk te spreken. 'Over de tweede helft ben ik echt heel tevreden. Over de eerste niet.' ADO liet PSV in de eerste driekwartier voetballen en liep al na zes minuten achter de feiten aan.Na rust gooide de coach het roer om en ging hij aanvallender spelen. 'We probeerden op zoek te gaan naar de 1-1. Dat hij dan uiteindelijk valt is wel een beloning voor deze groep, die ongelooflijk hard gewerkt heeft.'