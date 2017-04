Politie doet inval in portiekwoning Den Haag

Foto: Regio15

DEN HAAG - De politie heeft zaterdagmiddag een inval gedaan in een portiekwoning aan de Erasmusweg in Den Haag. In het huis zijn onder meer ammonia en grote hoeveelheden keukenspullen aangetroffen. Dat duidt er mogelijk op dat er drugs werden gemaakt in de woning.

‘Er is geen sprake van een compleet drugslab’, zegt een woordvoerder van de politie. Wat er precies gebeurde in de woning en waar de spullen voor werden gebruikt is nog niet duidelijk. ‘Het is wel zo dat we meer keukengerei aantroffen dat jij en ik in onze keuken hebben staan’, zegt de woordvoerder.



Volgens nieuwssite Regio15 zouden er in hetzelfde portiek veel gezinnen wonen met pasgeboren kinderen. De politie kan dit niet bevestigen.