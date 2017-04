Basketbal: ZZ Leiden weet zich geen raad met slim Apollo

LEIDEN - ZZ Leiden heeft de play-offs van de Dutch Basketbal League teleurstellend afgetrapt. In de eerste wedstrijd wisten de Leidenaren zich geen raad met het slimme Apollo. Het gevolg: een pijnlijke 79-82 nederlaag.

Dat de mannen van Paul Vervaeck een moeilijk avond zouden krijgen, daar leek in eerste instantie geen sprake van. Leiden begon voortvarend, was scherp en stond binnenal op een 13-5 voorsprong. Apollo wist dat het een tandje bij moest zetten en dat het zo niet verder kon. En dat deden ze.De Amsterdamse ploeg knokte zich terug en kwam na rust sterk uit de kleedkamer. Apollo nam de leiding en gaf de voorsprong die het had uiteindelijk niet meer weg.Als ZZ Leiden verder wil komen in de play-offs moet er maandag in het twee duel wél gewonnen worden van Apollo. Als de Leidenaren dat lukt, dan wordt er donderdag een beslissingswedstrijd gespeeld.