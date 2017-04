Brandweer blust woningbrand

Foto: Regio15

DEN HAAG - De brandweer heeft zaterdagavond een brand geblust in een portiekwoning aan de Prinses Marijkesingel in Rijswijk. Volgens nieuwssite Regio15 moesten meerdere woningen korte tijd worden ontruimd.

Drie bewoners zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Zij bleken geen rook te hebben ingeademd en hoefden niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd.



Nadat de brand was geblust is nog bekeken of er koolmonoxide in de woning aanwezig was. Nadat dit niet het geval bleek te zijn, konden de woningen weer worden vrijgegeven en mochten de bewoners terug naar huis.