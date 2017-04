Ter Leede wint topper, Noordwijk bereikt finale districtsbeker

REGIO - Ter Leede heeft in de strijd om het kampioenschap een concurrent (voorlopig) uitgeschakeld. De Sassenheimse koploper van de Hoofdklasse versloeg Spijkenisse zaterdag met 1-2 en deed daardoor goede zaken.

Met drie punten minder én een wedstrijd meer, kan Spijkenisse (nu derde) alleen nog terug in de race komen als Ter Leede of Achilles Veen punten verspelen. Zelf moeten zij dan wel blijven winnen.Achilles is op dit moment de grootste bedreiging voor Ter Leede. De nummer twee speelt maandag een inhaalduel tegen Zwaluwen Vlaardingen. Als deze gewonnen wordt, dan heeft de Brabantse ploeg evenveel punten (50) als de Sassenheimse lijstaanvoerder.Noordwijk deed tot een aantal weken geleden ook nog mee om de titel, maar dat is inmiddels niet meer haalbaar. De ploeg van Andries Wendt en John van Veen staat daarentegen wel in de finale van de districtsbeker. Op eigen veld werd het tweede elftal van Excelsior Maassluis zaterdag met 3-0 verslagen en uitgeschakeld.Het Delftse DHC, uitkomend in de Hoofdklasse zondag, is op 20 mei de tegenstander in de eindstrijd.