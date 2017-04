Leidse bloemenarrangeur nog druk bezig in Rome met bloemenzee voor Vaticaanstad

LEIDEN - De Leidse bloemenarrangeur Ewald Jamin is zondagochtend nog druk in de weer geweest om de laatste hand te leggen aan de bloemenzee die te zien zijn tijdens de paasmis op het Sint Pietersplein in Vaticaanstad. Meeuwen zouden in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de Nederlandse bloemen vernield hebben.









Niemand merkt iets



Miljoenen televisiekijkers over de hele wereld kijken jaarlijks naar de viering waarbij de paus traditioneel de Nederlandse sierteeltsector bedankt voor de bloemen. Volgens de bloemisten zal het publiek niets merken van de schade die de vogels hebben aangericht. De paasmis 'Urbi et orbi', latijn voor 'voor de stad en voor de wereld' wordt elk jaar op Eerste Paasdag gevierd.



Volgens L1 hadden vrijwilligers er vanmorgen hun handen vol aan om de bloemenzee weer netjes te maken voordat paus Franciscus zijn jaarlijkse paaszegen uitspreekt. De meeuwen komen 's nachts naar het plein omdat daar de warmte nog lang blijft hangen. Toch waren de vernielingen een grote verrassing voor het bloementeam, zegt een van de vrijwilligers. ''Ik kom uit de bollenstreek. Daar vliegen natuurlijk ook wel vogels, maar daar heb ik dit nog niet eerder gezien'. Zo'n dertig mensen uit onze regio zijn in Rome om het plein te versieren . Traditioneel komen de bloemen voor de paasmis grotendeels uit Zuid-Holland. 'We zjin zaterdag de hele dag aan het werk geweest, maar ook vandaag zijn we heel druk'.