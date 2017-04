Haagse bluf bij El Khayati: ‘Weer negen punten uit drie wedstrijden? Ja, joh. Waarom niet?’

DEN HAAG - Met nog drie duels te gaan hoopt ADO Den Haag het eredivisieseizoen met een goed gevoel af te sluiten. Dat betekent handhaven. Het liefst met nog een aantal overwinningen. Als het aan Nasser El Khayati ligt, gaat ADO nog negen punten pakken. ‘Ja, joh. Waarom niet?’

‘Volgens mij had vorige week ook niemand die negen punten uit drie wedstrijden verwacht,’ doelt de middenvelder op de overwinningen op FC Groningen, Willem II en Roda JC. Dus, weer zo’n lekkere reeks? ’Tuurlijk’, beantwoordt El Khayati lachend. ‘Noem het Haagse of Rotterdamse bluf. Een goede mix. We gaan er gewoon voor.’Als het ADO Den Haag niet lukt, dan krijgt Omroep West-verslaggever Jim van der Deijl het shirt van El Khayati. Lukt het wel? ‘Wat ik dan van jou wil? Daar ga ik nog even over nadenken. Het moet natuurlijk wel een goede prijs zijn. Dus daar kom ik nog op terug.'