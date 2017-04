Applaus tijdens paasmis in Vaticaanstad voor 'mooie bloemen' uit Nederland

DEN HAAG - Paus Franciscus heeft Nederland zondag weer bedankt voor de bloemen tijdens de traditionele paasmis. Duizenden bezoekers op het Sint Pietersplein applaudisseerden instemmend toen de paus de bloemen noemden.

Vanaf het balkon wenste de paus de wereld een gezegend Pasen. Als vanouds bedankte hij Nederland voor de bloemen die worden gebruikt bij de paasviering. Anders dan de twee vorige pausen deed Franciscus dat niet in het Nederlands, maar in het Italiaans.De paus bedankte voor de gift uit Nederland en en complimenteerde de mooie bloemen. En die bloemen komen uit de Bollenstreek en Westland. Het St. Pietersplein wordt sinds 1985 versierd met bloemen uit die gebieden.Niet alleen het Sint Pietersplein in Vaticaanstad is voorzien van bloemen. Omdat de voorganger van paus Franciscus, Emeritus-paus Benedictus XVI, zondag 90 jaar is geworden kreeg hij een bos Hollandse tulpen.