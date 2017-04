Patrick Kluivert langs de lijn bij Haagse club HVV tijdens wedstrijd zoontje Shane

DEN HAAG - De familie Kluivert bezocht zaterdag het Sterrentoernooi van de Haagse voetbalclub HVV. Het 9-jarig zoontje van Kluivert, Shane Kluivert, speelt bij de jeugd van Paris Saint-Germain en die deden mee aan het toernooi in Den Haag.

Patrick Kluivert is sinds juli vorig jaar de technisch directeur bij de Franse topclub en omdat zijn zoontje bij de jeugd speelt van Paris Saint-Germain stond hij samen zijn vrouw Rossana langs de lijn bij HVV De kleine Kluivert heeft het voetballen duidelijk met de paplepel ingegoten gekregen, net als het geinterviewd worden. Het 9-jarig jongetje, die nog een schitterende goal maakte , staat de verslaggever van Omroep West te woord als een ervaren voetbalspeler. 'Ik vond ze heel goed gaan, gewoon door blijven gaan. We hopen dat we de beker meekrijgen'.Shane is niet de enige Kluivert op het veld. De 17-jarige Justin speelt bij Ajax waar zijn vader ook ooit als tiener debuteerde. De Kluiverts zijn niet de eerste vader-zoon-combinatie in de voetballerij. Onder meer Johan en Jordi Cruijff, Daley en Danny Blind en Carles en Sergio Busquets zijn bekende voorbeelden.