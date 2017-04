Kleine jongen blust brand in Delft

DELFT - De brandweer in Delft had zondagmiddag een wel heel bijzonder hulpje. Een kind mocht meehelpen met het blussen van een kleine brand.

Op het Zavelpad lag een berg houtsnippers die door nog onbekende oorzaak was gaan smeulen. Omdat er wat rookontwikkeling was hadden voorbijgangers voor de zekerheid de brandweer gealarmeerd. Ter plekke kwam de brandweer een kleine jongen tegen, die met zijn ouders aan het wandelen was.‘Het jongetje begon trots te vertellen dat hij vorig jaar op een open dag bij de brandweer was geweest en dat hij daarom wel wist hoe je moet blussen’, vertelt een woordvoerder. ‘Waarna mijn collega zei: nou, laat maar zien dan!’. Samen pakten ze de slang en spoten ze water op de stapel houtsnippers, net zolang tot de rook was verdwenen.