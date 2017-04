LUMC biedt vier vluchtelingen opleidingsplaats aan

LEIDEN - Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat zich inzetten om vluchtelingen met een werk- en verblijfstatus aan een baan te helpen. Dat laat het LUMC weten op hun website.

Het is de bedoeling dat er jaarlijks vier opleidingsplaatsen beschikbaar komen voor vluchtelingen die een werk- en verblijfsstatus hebben. Er worden speciale opleidingsplaatsen gecreëerd om ze om te scholen tot verpleegkundige of doktersassistent. Zij krijgen ook extra taallessen, taalstages en begeleiding.Het traject wordt gedaan met hulp van het zogeheten, waarvoor het LUMC samenwerkt met reïntegratiebedrijf DZB Leiden en uitkeringsinstituut UWV. Het doel is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het vinden van een passende baan binnen het LUMC.