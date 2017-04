Slechte Eerste Paasdag voor autobezitters

Vernielde auto in het Westland (foto: Regio15)

WESTLAND - Een onaangename verrassing voor eigenaren van auto's in het Westland. Die kwamen er op Eerste Paasdag achter dat hun auto vernield was. Zo zijn er diverse auto's vernield op de Mariëndijk in Honselersdijk. Dat meldt de politie Westland op Twitter.





Volgens nieuwswebsite Regio15 zijn er ook autobezitters aan de Endeldijk, Dijkstraat en Hofstraat in Honselersdijk en aan de Kerkstraat in Kwintsheul het slachtoffer geworden van autovandalen. Er zijn onder meer zijspiegels en de ruit van een auto kapotgemaakt.Een kleine twee weken geleden werden er in Naaldwijk ook al auto's vernield