Bekende Ink Masters op tattoo-congres in Zoetermeer

Vrouw laat tatoegae zetten door Japanse tatoeëerder Yojiro Harada (Foto: Sinti Ink Tattoo) (Foto: Sinti Ink Tattoo) Chris Blinston van Ink Master (Foto: Sinti Ink Tattoo) (Foto: Sinti Ink Tattoo) Foto: Sinti Ink Tattoo

ZOETERMEER - Tattoo-artiesten van over de hele wereld zijn voor dit paasweekend afgereisd naar Zoetermeer voor de Sinti Ink Convention. Het is voor het eerst dat er in Zoetermeer een internationaal tatoeagecongres is georganiseerd waarbij ook nog eens bekende tatoeëerders van over de hele wereld bij aanwezig zijn.

Drie dagen lang kunnen liefhebbers zich tijdens het congres in de Silverdome laten tatoeëren door hun favoriete artiest. Om de conventie te promoten zijn onder anderen Chris Blinston en Emily Delgado, uit het populaire tv-programma Ink Master, vanuit de Verenigde Staten overgevlogen. Ook de Japanse tatoeëerder Yojiro Harada, bekend van realityserie Miami Ink., is te vinden in de Silverdome.



'Er heerst een heerlijke sfeer tot nu toe hebben we zo'n tweeduizend bezoekers ontvangen. Het is de eerste keer dat dit in Zoetermeer wordt gehouden en het is ook de eerste keer dat wij dit organiseren. We hopen er toch mee te laten zien dat de tattoowereld er een is van mensen die passie en liefde gemeen hebben met elkaar. Er heerst soms toch nog een taboe op ons en dat we een apart slag mensen zijn, maar deze drie dagen laten we zien dat daar nets van waar is', zegt organisator Marja Guldemundt.



Voor ieder wat wils



Bezoekers kunnen zien hoe de Tattoo-artiesten te werk gaan maar je kunt er natuurlijk ook een tatoeage laten zetten. En die tatoeages kunnen variëren in prijs van vijftig euro tot een paar duizend euro. 'Voor iedere portemonnee valt er iets te vinden. Ik heb zelf geen tijd om een tatoeage te laten zetten, maar dat was ik ook niet het plan.



Het is heerlijk om te zien hoe iedereen hier zich weet te vermaken. We hebben van alles en maandagavond sluiten we af met een afterparty waar iedereen ook naartoe kan en de Ink Masters hebben ook toegezegd te blijven voor het feestje'.



Wil je nog een tattoo laten zetten. Ook op Tweede Paasdag is de tattoo-conventie in Zoetermeer nog te bezoeken.