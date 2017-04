6-jarige Duncan overspoeld met brieven en cadeaus in ziekenhuis

WATERINGEN - Rolcontainers vol kaartjes, cadeaus en ballonnen kwamen de afgelopen twee weken binnen in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Allemaal voor één patiëntje: de 6-jarige Duncan uit Wateringen. Na een oproep van stichting 'Een Glimlach Doet Wonderen' op Facebook stroomde de post binnen.

Duncan kreeg in december te horen dat hij neuroblastoom in stadium 4 (kwaadaardig kankergezwel) heeft. Op dit moment zit hij in een zwaar behandeltraject: vorige week werden zijn stamcellen geoogst en zaterdag is hij aan zijn zesde chemokuur begonnen.Het doel van de Facebookactie was om een glimlach op het gezicht van Duncan te toveren in deze zware tijd. Dat lijkt gelukt. Na de oproep werden honderden kaartjes naar het ziekenhuis gestuurd, maar ook cadeaus.Duncan vindt alle post volgens zijn ouders heel erg leuk. Samen maken ze alles open. In een filmpje dat is opgenomen door Een Glimlach Doet Wonderen bedankt Duncan iedereen die iets heeft gestuurd.De ouders van het zieke jochie zijn overweldigd door alle post. 'Het is niet normaal veel. Wat fijn dat er zo aan Duncan en aan ons wordt gedacht', schrijven Petra en John in een reactie. Ze laten weten dankbaar te zijn dat zoveel mensen die ze niet eens kennen de moeite nemen iets op te sturen.