PVV Den Haag wil spoeddebat over ‘Turkenuitspraak’ wethouder Baldewsingh

DEN HAAG - De PVV in de Haagse gemeenteraad heeft een spoeddebat aangevraagd naar aanleiding van uitspraken die wethouder Rabin Baldewsingh zondagochtend deed in het tv-programma Buitenhof. In dat programma zei de Haagse wethouder dat de grote steun onder Nederlandse Turken voor president Erdogan niets te maken heeft met een gebrekkige integratie, maar dat de autochtone Nederlanders vooral naar zichzelf moeten kijken. 'Het zegt ook iets over ons', aldus Baldewsingh.

Het Haagse PVV-raadslid Elias van Hees laat op Twitter weten dat Baldewsing 'compleet de weg kwijt is en niet wil dat de Turken zich aanpassen'. 'Spoeddebat in de raadscommissie aangevraagd' schrijft Van Hees verder in zijn tweet.Baldewsingh reageerde in Buitenhof op een onderzoek van de Volkskrant waaruit zou blijken dat een overgrote meerderheid van de Turkse Nederlanders president Erdogan steunt en dat 38 procent van hen Erdogan gelijk geeft als hij Nederlanders fascisten noemt.Baldewsingh: 'Ik zie in een stad als Den Haag heel veel mensen een keuze maken, die gebaseerd is op het feit dat zij zich weggezet en gediscrimineerd voelen. En daar is een reactie op. Die reactie is dat deze mensen versterking zoeken in de eigen kring. En die ontwikkeling moeten we niet negeren, maar dat gebeurt wel.'