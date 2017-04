West Wekker: Duncan (6) overspoeld met kaartjes en PVV wil spoeddebat

REGIO - Goedemorgen! Ben je klaar met het schilderen van paaseieren en wil je nu wat inkt op je huid? Dat kan in Zoetermeer, daar is een tatoeagecongresEn de PVV in Den Haag wil een spoeddebat over uitspraken van wethouder Baldewsingh. Dit is de West Wekker!

Rolcontainers vol kaartjes, cadeaus en ballonnen kwamen de afgelopen twee weken binnen in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Allemaal voor één patiëntje: de 6-jarige Duncan uit Wateringen. Na een oproep van stichting 'Een Glimlach Doet Wonderen' op Facebook stroomde de post binnen.De PVV in de Haagse gemeenteraad heeft een spoeddebat aangevraagd naar aanleiding van uitspraken die wethouder Rabin Baldewsingh zondagochtend deed in het tv-programma Buitenhof. In dat programma zei de Haagse wethouder dat de grote steun onder Nederlandse Turken voor president Erdogan niets te maken heeft met een gebrekkige integratie.Tattoo artiesten van over de hele wereld zijn voor dit paasweekend afgereisd naar Zoetermeer voor de Sinti Ink Convention. Het is voor het eerst dat er in Zoetermeer een internationale tatoeagecongres is georganiseerd waarbij ook nog eens bekende tatoeëerders van over de hele wereld bij aanwezig zijn.De Drechtbrug in Leimuiden is alweer open voor verkeer. De sluiting zou eigenlijk tot maandag duren. De brug was sinds vrijdag 20.00 uur afgesloten vanwege werkzaamheden.Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat zich inzetten om vluchtelingen met een werk- en verblijfstatus aan een baan te helpen.Op Tweede Paasdag, is er meer ruimte voor de zon. Er valt wel af en toe een bui. Er waait een matige noorden- tot noordwestenwind en blijft fris met 10 of 11 graden.