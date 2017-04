Automobilist ramt fietser, auto's én boompje op Slachthuislaan

Foto: Regio15

DEN HAAG - Een automobilist heeft in de nacht van zondag op maandag een ravage veroorzaakt op de Slachthuislaan in Den Haag. De bestuurder verloor op de kruising met de Neherkade de macht over het stuur, meldt nieuwssite Regio15.

De auto kwam op de stoep terecht en raakte daarbij een fietser. De bestuuder reed vervolgens over een grasveld en trok een boompje uit de grond. Daarna ramde de auto twee geparkeerde voertuigen en kwam vervolgens tot stilstand tegen een derde geparkeerde auto.



Volgens meerdere getuigen was een te hoge snelheid van de bestuurder de oorzaak van het ongeval, aldus Regio15. De bestuurder is aangehouden. De fietsers is zonder spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Diverse beschadigde auto's zijn door een berger meegenomen.





