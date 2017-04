Wakker geklopt voor explosief; 'Het is de Postcodeloterij, dacht ik'

Mislukt plofkraak Zevenhoven- Foto Omroep West

DEN HAAG - Lig je rustig te slapen, wordt er om 6.00 uur 's ochtends aan de deur geklopt. 'Ik dacht eerst: Het is de Postcodeloterij, maar het was de politie. We moesten het huis uit in verband met een explosief', aldus een bewoner.





Dankzij het alerte optreden van een bewaker werd een plofkraak voorkomen. De surveillant zag op zijn ronde twee mannen die verdacht bezig waren bij de geldautomaat van de Rabobank. Voor een bewoner is de poging tot plofkraak niet echt een verrassing. 'Ik vroeg me weleens af wanneer gaat het hier zou gebeuren, omdat de laatste tijd in de omgeving veel plofkraken zijn geweest.'



Robotbomverkenner



De bewoners zijn in het dorpshuis opgevangen. 'Daar hebben we een bak koffie gekregen.' Ondertussen heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) met een robotbomverkenner een explosief bij de pinautomaat onschadelijk gemaakt. Na inspectie is het gebied weer vrijgegeven.



