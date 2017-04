BSO zoekt kralen

DEN HAAG - Na school gaan veel kinderen naar de buitenschoolse opvang. Samen buiten spelen, spelletjes doen en knutselen. Met kralen priegelen is een favoriet bij de kinderen van buitenschoolse opvang Leuk Luchtkasteel in Ypenburg. Daarom zoekt Petra Kuiper gebruikte kralen(kettingen).

De medewerkers halen de kettingen zelf uit elkaar, doen alle kralen in bakken en dan gaan de kinderen ermee aan de gang. 'Ik heb zelf een keer oude kettingen meegenomen, ze uit elkaar gehaald en de kinderen de kettingen opnieuw laten maken en dat was zo'n groot succes. Kralen zijn gewoon een feest!', zegt Petra.



Niet alleen de meisjes, ook de jongens zijn er weg van. Op de BSO zitten 70 kinderen tussen de 4 en 12 jaar na schooltijd. 'Zodra er kralen zijn, gaan ze ermee aan de slag. Het is ook goed voor de fijne motoriek en ontwikkeling. Lekker priegelen... heerlijk! Dus als er mensen zijn die kralen(kettingen) of armbandjes over hebben, graag! BSO Leuk Luchtkasteel Ypenburg weet er raad mee.



Mail naar superdebby@omroepwest.nl of kom de kralen langsbrengen bij Omroep West.



