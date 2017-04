Paardenspullen gezocht voor Roemeense paarden

DEN HAAG - Zadels, halsters, dekens, touwen en poetsspullen... Miryam Leenaars van Stichting Roemeense Paarden in Nood is op zoek naar allerlei soorten gebruikte of nieuwe paardenspullen.

Miryam Leenaars gaat in mei voor de achtste keer naar Roemenie waar zij met andere vrijwilligers het welzijn van de werkpaarden verbeterd. Dit is hard nodig want tienduizenden Roemeense paarden leven in armoedige omstandigheden. Ze zijn ondervoed, gewond of hebben zware hoefproblemen terwijl ze tientallen kilometers per dag moeten afleggen. Om deze werkpaarden te helpen leidt Stichting Roemeense paarden in Nood de arbeiders op tot smit en worden de Roemeense vrijwilligers begeleid om de boel uiteindelijk zelf draaiende te houden.Miryam is op zoek naar gebruikte dekens, zadels, touwen, halsters, poetsspullen en nog veel meer paardenspullen om de paarden daar te kunnen verzorgen en beter materiaal te bieden.Heb jij iets liggen of heb je tips? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl of breng het naar het inleverpunt in Schoonhoven. Wil je meer lezen over de stichting? Klik dan hier om naar hun website te gaan.