Lintjesregen 2017: Delft

DELFT - In Delft zijn woensdag weer lintjes uitgereikt. Zeven inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Twee zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, vijf inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door gemeente.



Vijf benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:



Bram van Deurzen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Deurzen was 30 jaar lang, naast zijn werk als stratenmaker en gemeentelijk toezichthouder illegaal afval, een bevlogen toneelmeester van Taptoe Delft. Hij verzorgde de historische kostuums en begeleidde de muzikanten tijdens de taptoe.



Hij was tevens betrokken bestuurslid van vakbond CNV. De heer Van Deurzen is medeoprichter van het muziekkorps van de Nationale Reserve. Wekelijks is hij nog actief als vrijwilliger bij de politie Rotterdam-Rijnmond.







Jaap Holierhoek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1947 is de heer Holierhoek lid van de Delftse voetbalvereniging De Hollandse Leeuw, bekend als DHL. Hij heeft zich vele jaren ingezet als jeugdtrainer en jeugdleider. Daarnaast was hij actief in de onderhoudsploeg en zorgde voor de kantine en de keuken van de voetbalclub.



Naast zijn inzet voor DHL besteedt de heer Holierhoek veel tijd aan sociaal vrijwilligerswerk. Hij ondersteunt mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en een luisterend oor of hij doet boodschappen voor hen.



Ansje Jonquière-Kamps, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Jonquière heeft zich ingezet voor een goed woon-, leef- en werkklimaat in de Delftse binnenstad in besturen van diverse belangenverenigingen, de Stichting Centrum Management Delft en de historische vereniging Delfia Batavorum.



Daarnaast zette zij zich in als vrijwilliger voor de uitleen van boeken in het ziekenhuis, was ze bestuurslid van het kinderdagverblijf Roezemoes en begon ze voor het Rode Kruis een telefooncirkel voor alleenwonende, kwetsbare mensen. Mevrouw Jonquière is ook actief binnen de VVD.





Bertram Treling, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al 25 jaar zet de heer Treling zich in voor de muzikale vorming en begeleiding van mensen met een muzikaal hart. In 1992 werd hij vaste pianist bij Stichting de Robbedoezen, een kinder- en jeugdkoor. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de muzikale en emotionele vorming van veel Delftse kinderen.



Hij deed dat vrijwillig, naast zijn werk, met engelengeduld en een groot talent voor de omgang met jonge kinderen. Sinds 2005 is de heer Treling dirigent van dameskoor Cantiamo Delft.



Willem Mindert van der Veen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van der Veen is al ruim veertig jaar bij de politie actief als vrijwilliger. Door zijn langdurige betrokkenheid bij de politie is hij inmiddels een vraagbaak voor anderen, die alles weet over optochten en feesten die er in Delft gehouden worden.



Ook weet hij hoe veiligheid hand in hand kan gaan met een minimum aan overlast voor de Delftenaren. Zijn dienstbare opstelling voor zowel de politie als voor de Delftenaren kenmerkt hem.



Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:



Kees Garnaat, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Garnaat is medeoprichter van Taptoe Delft. Hij was 19 jaar het gezicht van het showkorps als tambour-maître, secretaris en voorzitter van het bestuur en voorzitter van de showkorpscommissie.



Na de brand was hij actief de bouwploeg die het clubhuis weer opbouwde. De heer Garnaat is nog steeds adviseur voor showkorps Excelsior, met bijzondere aandacht voor het optreden op het Wereld Muziek Concours in de Kerkrade.



Dick van Witteloostuijn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Witteloostuijn is oprichter van de jeugdtaptoe van Excelsior, die alweer 21 jaar bestaat. Hij heef tevens aan de wieg gestaan van de grote Taptoe Delft. Hij was penningmeester van 1996 tot 2015. Als projectleider zorgt hij ervoor dat dit evenement op alle onderdelen tot in de puntjes georganiseerd is.



De heer Van Witteloostuijn was ook actief in de wederopbouwploeg van het clubhuis van Excelsior na de brand. Tevens is hij oprichter van het Delfts Dansorkest.