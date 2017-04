Lintjesregen 2017: Den Haag

Archief

DEN HAAG - In Den Haag zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. 26 inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Vijf Hagenaars zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 21 inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door gemeente.



Vijf benoemingen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:



Mevrouw J.C. de Jong–Boon, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Voorzitter Wijkvereniging Van Stolkpark

Bestuurslid Algemene Vereniging voor Natuurbescherming ’s-Gravenhage en Omstreken (AVN)

Docent Universiteit Khartoem via ISS

Bestuur Europese School Brussel

Bestuur British High School Bonn

Werkgroepen Haagse afdeling D66



De heer M.J.T.H. Chang Njoek Joen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid Winkeliersvereniging Boekhorststraat

Voorlichter aids en SOA

Bestuurslid Stichting Chinatown Den Haag

Raad van Adviseurs Buurthuis De Sprong

Bestuurslid en Vrijwilliger Benelux Thung-Tsin Vereniging

Adviseur Inspraak Orgaan Chinezen

Programma manager New Chinatown Den Haag

Bestuurslid Adviesraad voor de Wijkeconomie



De heer H.J.L. Heijmans, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid Stichting Beheer Synagoge

Bestuurslid Stichting Marcel Cohen Onderwijs Fonds

Coördinator Glazen Zaal

Vrijwilliger Liberaal-Joodse Gemeente Den Haag

Hoofd en Opleider Chewra Kadisja

Bestuurslid Beth Hachaim

Bestuurslid Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom

Vrijwillig schipper De Ooievaart



De heer C.T.S. Janssen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid en vrijwilliger Haagse Politie Sport Vereniging

afdeling Wandelen

Reservist Koninklijke Marechaussee

Vrijwilliger Oranjevereniging Noordwijkerhout

Vrijwilliger Carnavalsvereniging Noordwijkerhout



De heer F.C. de Ruyter de Wildt, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Initiator en Bestuurslid Stichting Michiel de Ruyter



21 benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau



De heer P.W. Annaars, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijwilliger Goudse Reddingsbrigade

Vrijwilliger Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade

Bestuurslid EVG/Ooievaarsrun



De heer R.F. Been, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijwilliger Nederlandse Rode Kruis

Bestuurslid EVG/Ooievaarsrun



Mevrouw w. H. de Vries–de Best, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid Cliëntenraad en vrijwilliger Zorgcentrum Uiterjoon

Bestuurslid en vrijwilliger Vrijwilligersraad Scheveningen

Bestuurslid en vrijwilliger Wijkbus Scheveningen

Vrijwilliger Wijkberaad Duindorp



Mevrouw M.P. Scholtes-Broekhuizen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Oprichter en bestuurslid Nederlanka Aloka Foundation



De heer R.A. Buitenhek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid Schollenpop



De heer F.L. van Bunderen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijwillig zweminstructeur Zwemclub De Residentie



De heer R. Fehling, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid Schollenpop



Mevrouw M.P.A. Vols–Frommé, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijwilligster Paardrijden Gehandicapten Den Haag

Vrijwilligster Verpleeghuis HWW Zorg Den Haag

Bestuurslid Vrienden van de Nijkamphoeve



De heer J. de Jong, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid Schollenpop



De heer P.P. Lupker, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid en rijwilliger Muziekvereniging Haaglanden

Pijnacker-Nootdorp



Mevrouw E.H. Verster–Oostergo, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid en vrijwilliger afdeling Den Haag en landelijk

Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde/Groei en

Bloei

Bestuur Tuinvereniging De Wijndaeler



De heer C.L.J. Opperman, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid en vrijwilliger wijkbus VIOOL

Gids Het Gilde Den Haag



De heer C. Passchier, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuur Schollenpop



De heer T.C.F. Scholtes, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuur Belangenvereniging van Huurders Sterflats Kijkduin

Bestuurslid en vrijwilliger tennisvereniging

Masemunster/MTLV

Bestuur Katholieke Bond voor Ouderen Monster

Bestuurslid PR Nederlanka Aloka Foiundation



Mevrouw P. Schrama, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijwilliger werkgroep Leefbaarheid flat Groenenstein

Vrijwilligster bewonerscommies en burenhulpcentrale

Regentes-Valkenbos

Vrijwilligster wijk- en buurtfeesten



De heer P.J. Spaans, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid Schollenpop



Mevrouw D. Jongman–Stad, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vrijwilligster wijk- en dienstencentrum Het Kalhuis

Scheveningen



De heer C. van Steijn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Beheerder museumwinkels Vrienden van het Militair

Luchtvaart Museum

Vrijwilliger Stichting De Henneberg



De heer V.A. Twisk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid Schollenpop



De heer G. van Vliet, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Scriba PKN Loosduinen

Trainer gehandicaptenvoetbal Die Haghe

Vrijwilliger Wijkbus Segbroek

DJ voor ouderen verzorgingshuis Uitzicht

Vrijwilliger Rode Kruis

Bestuurslid Christelijk Residentie Mannenkoor



Mevrouw T.M.A. Vis–Wennekes, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bestuurslid Accordeonvereniging De Residentie

Bestuurslid Katholiek Vrouwengilde Wateringen

Vrijwilliger Stichting Alzheimer Nederland

Mantelzorgster