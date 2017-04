Lintjesregen 2017: Hillegom

HILLEGOM - In Hillegom zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. Drie inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen en zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door gemeente.



Drie benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau



De heer Bert Teeuw

Bert Teeuw zet zich al sinds 1966 in voor voetbalvereniging SV Hillegom. Daar doet hij bijna te veel om op te noemen, zoals helpen in de kantine en het regelen van de inkoop en het beheer. Verder was hij 30 jaar lang wedstrijdsecretaris en organisator van toernooien en 35 jaar lang scheidsrechter.



Lange tijd bezorgde Bert Teeuw het clubblad en zag hij toe op het innen van contributiegelden. Daarnaast begeleidde hij 7 jaar lang het eerste zondagselftal en was hij nauw betrokken bij het maken van het jubileumboek voor het 50-jarig bestaan van de club. Tot de dag van vandaag beheert hij nauwgezet het archief van de vereniging.



Mevrouw Marca Bultink

Marca Bultink krijgt haar onderscheiding voor haar werk voor het behoud van het cultureel erfgoed in Hillegom. Zo is ze secretaris en bestuurslid publiciteit geweest bij de Stichting Vrienden van Oud Hillegom, die in 1990 is opgericht. Ze is ook de drijvende kracht achter het tijdschrift De Hangkouserieën, een magazine over het Hillegoms cultureel erfgoed.



Ze schreef daarnaast ook het boek Landschap & Erfgoed van de bloembollencultuur en de Canon van Hillegom en ze organiseerde tentoonstellingen. In 2001 werd ze coördinator van de projectgroep binnen het Cultuur Historisch Genootschap die een inventarisatie maakte van de bollenschuren in de streek en vervolgens plannen maakte om deze schuren te behouden en/of herbestemmingen hiervoor te krijgen.



Het is grotendeels de verdienste van Marca Bultink dat daar de Zwarte Tulp prijs uit voortgekomen is: een prijs die al ruim 10 jaar wordt uitgereikt aan eigenaren die een interessante herbestemming aan hun bollenschuur geven.



De heer Paul van Ommeren

De heer Van Ommeren zou 26 april zijn laatste vergadering –de jaarlijkse ledenvergadering- als bestuurslid van de Vereniging Gepensioneerden KLM hebben. Maar in plaats daarvan krijgt hij die dag een lintje. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn vrijwilligerswerk voor die vereniging. Zo maakte hij verslagen van vergaderingen, woonde hij overleggen bij met bijvoorbeeld de directie van KLM en organiseerde hij vakantiereizen en citytrips. Dat regelde hij allemaal tot in de puntjes.



Daarnaast was hij gastheer op de SS Rotterdam, waar hij ook rondleidingen gaf. Dat deed hij ook bij het voormalig Ford Museum. In Kasteel Keukenhof leidt hij nog steeds met veel enthousiasme mensen rond.