Lintjesregen 2017: Kaag en Braassem

Archief

KAAG EN BRAASSEM - In Kaag en Braassem zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. Drie inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door gemeente



Drie benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau



Mevrouw R. (Ria) Bouwmeester-Van Veen

Mevrouw Bouwmeester is al meer dan 10 jaar actief voor de Stichting 'Geef Gehandicapten Kans'. Zij is iedere zaterdagmiddag in het zwembad te vinden, waar zij mensen met een beperking begeleid in het water. Het is geweldig dat met deze begeleiding heel veel, vaak jonge mensen, met een handicap hebben leren zwemmen.



Daarnaast zet zij zich het jaarrond in voor de GGK voor acties rond de loterij en het rondbrengen van attenties.

Mevrouw Bouwmeester is daarnaast al 15 jaar secretaris van de EHBO-vereniging St. Christofoor in Roelofarendsveen. In die rol coördineert zij alle aanvragen voor de inzet van EHBO en is daar zelf vaak ook bij aanwezig.



Haar vrijwillige taken voor Wijdezorg, locatie Jacobus, zijn ook niet onopgemerkt gebleven. Al 19 jaar is zij iedere maandag aanwezig om de middagactiviteit voor de bewoners te organiseren. De rolstoelvierdaagse en de jaarlijkse kermis maakt zij ook mede mogelijk voor de cliënten van Wijdezorg. Ook de Zonnebloem geniet al sinds 2007 van de vrijwillige inzet van mevrouw Bouwmeester.



Mevrouw M. (Marijke) van Egmond

Mevrouw Van Egmond is al sinds 1994 secretaris van de stichting 'Geef Gehandicapten Kans'. De gehele administratie en verslaglegging is haar toevertrouwd. Ook de vaak complexe subsidieaanvragen regelt zij voor de stichting.



Naast al deze lokale taken zet zij zich bovenlokaal in voor gehandicapten. Zij heeft een belangrijke rol in de cliëntenraad en in de regionale belangenvereniging voor mensen met een beperking. Zo is zij al 14 jaar penningmeester van het bestuur van de afdeling Rijnstreek van KansPlus, het belangennetwerk voor verstandelijk gehandicapten.



Mevrouw van Egmond is iemand die nooit verzuimt. Een supervrijwilliger. Zij heeft bijzondere belangstelling voor het zoeken en maken van verbindingen voor broers en zussen van gehandicapten. Zij zet zich daarom in voor het delen van informatie en het bereiken van betrokkenheid van familieleden van mensen met een handicap.



Mevrouw W. (Wil) Hogetoorn-van Dijk

Mevrouw Hogetoorn-van Dijk is al sinds 1978 actief als vrijwilliger voor de stichting 'Geef Gehandicapten Kans'. Bijna vanaf de oprichting van deze stichting dus. Zij is al 16 jaar aanspreekpunt als het gaat om alle vrijwilligers en alle activiteiten bij de Waterduikers, de zwemafdeling van de GGK.



Mevrouw Hogetoorn heeft de gave om de match tussen vrijwilliger en zwemmer juist te maken en ontzettend veel zwemmers met een beperking daarmee heel gelukkig te maken. Geweldig dat er zelfs zwemmers bij zijn die het officiële KNZB-zwemdiploma halen. Bezoekjes aan betrokkenen bij de stichting, om hen in het zonnetje te zetten of steun te geven is haar ook volledig toevertrouwd.



In 2012 is zij ook toegetreden tot het bestuur. Zij is de spil van de stichting als het gaat om cursussen voor vrijwilligers, lotenverkoop, het kindercorso en acties voor de muziekafdeling van de GGK. Zwem- en poloclub Alkemade pikt ook nog een graantje mee van de vrijwilligersinzet van mevrouw Hogetoorn. Zij heeft daar jarenlang gezorgd voor administratieve ondersteuning bij zwemwedstrijden. Ook heeft zij jarenlang het zwemkamp onder haar hoede gehad en was daarbij de schakel tussen ouders en kinderen.