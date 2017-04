Lintjesregen 2017: Katwijk

KATWIJK - In Katwijk zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. Vijftien inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Één is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, veertien inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau:



De heer A.D. Ouwehand (70) uit Katwijk

Bestuurslid Rederijvereniging Vuurbaak

Staflid LCGJ Zeilkampen

Bestuurslid Visserijonderwijs

Bestuurslid Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee

Secretaris van de Katwijkse Vereniging voor Industrie en Handel (KVIH)

Initiatiefnemer van Stichting De Hollandse Haringbom

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:



Mevrouw M.E. Barnhoorn-van Duijn (74) uit Katwijk

Vrijwilliger voetbalvereniging Quick Boys

Mantelzorger

De heer S. van den Bosch (57) uit Rijnsburg

Bestuurslid, instructeur exercitie en show Flora Band Rijnsburg

De heer P. van Dijk (56) uit Rijnsburg

Vrijwillig brandweerman, kazerne Rijnsburg

De heer A. van Duijn (64) uit Katwijk

Secretaris St. Hervormd Gast- en Weeshuis Katwijk

Bestuurslid St. Exploitatie Bejaardenwoningen

Vrijwilliger Hervormde wijkgemeente Rehoboth

De heer G.M. van der Gugten (67) uit Katwijk

Vrijwilliger en ouderling Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Vrijwilliger Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate

Trainer v.v. Katwijk

Vrijwilliger DSV

De heer J. Guijt (73) uit Katwijk

Voorzitter Rotary Club Katwijk-Noordwijk

Vrijwilliger Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee

De heer G. Haasnoot (79) uit Katwijk

Docent zondagsschool Het Mosterdzaadje

Vrijwilliger wijkgemeente Ichtus

Vrijwilliger Marente, locatie De Wilbert

Vrijwilliger De Brug

Vrijwilliger De Andreaskerk

De heer P.O. Hofkes (80) uit Katwijk

Vrijwilliger Zwem- en Poloclub Katwijk

Penningmeester Stichting Soefi Beweging Nederland Centrum Katwijk-Wassenaar-Leiden

Mevrouw C. Kroon-Koekebakker (68) uit Katwijk

Bestuurslid volksdansgroep Katwijk

Bestuurslid Majorettepeloton Desiree

Vrijwilliger Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee

Mevrouw A.J. Kuijt-Vooijs (65) uit Katwijk

Lid jeugdcommissie en hoofd Majorettevereniging Desiree

De heer C. de Mol (36) uit Katwijk

Vrijwilliger, strandwacht, zweminstructeur KRB

Vrijwilliger Gereformeerde Kerk Katwijk

Voorzitter St. Sint en Pietenactie Katwijk

De heer D. Remmelzwaal (56) uit Katwijk

Vrijwilliger Zondagschool Het Mosterdzaadje

Vrijwilliger Hersteld Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee

Jeugdleider De Vuurbaak

Lid gemeenteraad Katwijk

Mevrouw C.G. van Rijn-de Mooij (66) uit Rijnsburg

Verzorger diverse mensen met een beperking

Vrijwilliger Hervormd Diaconaal Streekcontact

Vrijwilliger Ronald McDonald Huis Leiden

Vrijwilliger Protestantse Gemeente Rijnsburg

De heer B. Vlieland (78) uit Katwijk

Vrijwilliger voetbalvereniging Quick Boys

Radio- en tvpresentator bij RTV Katwijk

Vrijwilliger jaarlijkse tonnenpoort Katwijk

