Lintjesregen 2017: Midden-Delfland

MIDDEN-DELFLAND - In Midden-Delfland zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. Drie inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen en zijn benoemd Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door gemeente.



Drie benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:



De heer A.H.M. de Jong (Den Hoorn), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer De Jong was meer dan 25 jaar keeperstrainer bij handbalvereniging DIOS. Mede door hem ontwikkelde DIOS zich van een dorpsclubje tot een landelijke speler in deze sport. Sinds 2003 zet hij zich ook in diverse functies in voor de EHBO vereniging in Den Hoorn.



Naast de functie van bestuurslid en secretaris, organiseert hij ook de jaarlijkse collecte, EHBO-lessen en zet hij zich in als EHBO’er. Naast al deze activiteiten organiseert de heer De Jong tot op de dag van vandaag nog elk jaar de DIOS wandeltocht. De tocht is begonnen met 100 lopers en trekt inmiddels 700 lopers uit het hele land.



De heer M.P.M. Alsemgeest (Maasland), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Alsemgeest zet zich al meer dan 30 jaar als vrijwilliger in voor de parochiegemeenschap H. Maria Magdalena in Maasland. Hij is lid van diverse werkgroepen en werkzaam als hulpkoster. Verder is de heer Alsemgeest sinds 1990 vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Midden-Delfland.



Hij is onder andere bestuurslid van de klaverjasclub en zet zich in voor het rolstoelwandelen. Al 25 jaar is hij ook bestuurslid bij de Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Midden-Delfland. Hier organiseert hij diverse activiteiten en verzorgt de catering en stencilwerk.



De heer A.L. van Abswoude (Maasland), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Abswoude is al meer dan 15 jaar vrijwilliger en vicevoorzitter bij de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Sion. Hij hield zich bezig met de digitalisering van de parochie. Hij draagt zorg voor de planning en het onderhoud, verzorgt de inkoop en beheert de website van de drie Maaslandse kerken.



Verder begeleidde hij de fusie van de parochies Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. Hiernaast treedt hij ook op als koster. Verder is de heer Van Abswoude vanaf 2006 vrijwilliger bij de Stichting Golfbaan Delfland. Hier is hij coördinator van de Marshalls en beheert hij de digitale agenda. Hij coördineert de vrijwilligers en treedt op als gastheer. Sinds 4 jaar vervult hij ook de rol van penningmeester bij de Stichting AED Maasland.