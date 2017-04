Lintjesregen 2017: Oegstgeest

OEGSTGEEST - In Oegstgeest zijn woensdag weer de lintjes uitgereikt. Drie inwoners hebben een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Één van hen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, twee inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door gemeente.



Een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau



De heer Visée, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Wil graag heden en verleden verbinden. Schrijft boeken waaronder wandelingen door den Haag aan de hand van oude ansichtkaarten. Werkt nu aan jubileumboek over de Adelborsten jaargang 1968, komt volgend jaar uit.

Heeft boekje over Franse grammatica geschreven, speciaal voor jongeren. Bestuurslid van Regenboogkerk en diverse verenigingen met en zonder militaire achtergrond.



Twee benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:



Mevrouw Hasselbach, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Verbonden aan Rijksmuseum van Oudheden als bibliothecaris met een hart voor het archief. Zeer nuttig gemaakt bij het Erfgoed Leiden en Omstreken. Veel uren besteed aan verwerken data voor archief. Onderzoek in archief naar artikelen over Leidse schouwburg. Trouwe souffleuse bij het amateurtoneel in Leiden. Actief bij de Soroptimistenclub, lid commissie Archief.





Mevrouw Tromp, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Heeft haar sporen verdiend als vrijwilliger in het onderwijs. Jarenlang bestuurslid van de Montessorischool in Oegstgeest. Vrijwilliger bij de bibliotheek in Van Wijckersloot en Rustenborch. Bestuurslid van de bridgeclub, vrouwenvereniging Tesselschade Arbeid Adelt. Warm hart voor de Lakenhal: verzorgt Ledenadministratie Vrienden van de Lakenhal. Vrijwilliger bij vrienden van het Leids Archief.