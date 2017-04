Geld hoeft toekomst ADO-topscorer niet te dwarsbomen: ‘Kan ook volgend seizoen bij ons spelen’

Mike Havenaar viert de 1-1 (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Of Mike Havenaar ook volgend seizoen bij ADO Den Haag speelt, dat is op dit moment iets wat veel mensen zich afvragen. De Japanner drukt flink op de begroting, maar is de afgelopen jaren van grote waarde gebleken. ‘Als je wat voor hem wilt krijgen, dan moet er deze zomer wat gebeuren. Maar als het budget is zoals het nu is, dan kan Mike ook volgend seizoen bij ons spelen’, zegt technisch manager Jeffrey van As in TV West Sport.





Zelf heeft Havenaar het volgens Van As ook goed naar zijn zin in Den Haag. ‘Dat is een groot voordeel aan hem. Het voetballen in Den Haag vindt hij fijn, maar ook het leven hier bevalt hem goed.' […] ‘Sportief zijn wij heel tevreden over hem. Maar dat we wel nadenken over andere mogelijkheden, dat is duidelijk.’



Volgend seizoen



Naast Van As zitten ook oud-speler Theo van der Burch en Omroep West-verslaggever Jim van der Deijl bij Bart Nolles aan tafel. Zij praten verder over Fons Groenendijk. Moet hij ook na dit seizoen aan het roer blijven? En hoe gaat het met de contractgesprekken met spelers als Guyon Fernandez, Randy Wolters, Dion Malone en Gervane Kastaneer?





