Rijnsburgse Boys beleeft makkelijke middag bij SteDoCo

Vreugde bij Rijnsburgse Boys na een goal (foto: Orange Pictures)

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys heeft op Tweede Paasdag een makkelijke zege tegen SteDoCo geboekt. Het inhaalduel bij de nummer veertien van de derde divisie werd met 1-4 eenvoudig over de streep getrokken.

De Uien kwamen in Hoornaar nog wel op achterstand, nadat Roderick Giellise een handsbal in het eigen zestienmetergebied had gemaakt. SteDoCo sloeg vanaf de stip toe.



Rijnsburg was echter de betere en boog de achterstand via twee keer Wesley Goeman en Jorn van Lunteren nog voor de rust om naar een 1-3 voorsprong.



Wind in de rug



Na de pauze had SteDoCo de wind in de rug en kreeg Rijnsburg het wat lastiger. SteDoCo was echter niet medogenloos genoeg om het nog spannend te maken. Vlak voor tijd maakte Jeffrey Jongeneelen er 1-4 van.



Scoreverloop SteDoCo - Rijnsburgse Boys 1-4 (1-3): 1-0 Van der Wilt (strafschop), 1-1 Goeman, 1-2 Goeman, 1-3 Van Lunteren, 1-4 Jongeneelen



