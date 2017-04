Basketbal: ZZ Leiden revancheert zich en is nog niet uitgeschakeld in de play-offs

Jonathan Lee van ZZ Leiden in duel met een speler van Donar Groningen (foto: Orange Pictures)

LEIDEN - ZZ Leiden heeft zich gerevancheerd in de eerste ronde van de play-offs. De Leidse basketballers gingen zaterdag in de eerste wedstrijd onderuit tegen Apollo, maar voorkwamen maandag uitschakeling. In Amsterdam won Leiden het tweede duel met 70-78.





Leiden begon net als zaterdag scherp, maar Apollo wist akelig dichtbij te komen. Ditmaal lukte het de mannen van Vervaeck wel de voorsprong te verdedigen en de overwinning over de streep te trekken: 70-78.



Met deze winstpartij heeft de ploeg van Paul Vervaeck er een beslissingswedstrijd uitgesleept, die donderdag gespeeld wordt. De winnaar van die partij plaatst zich voor de volgende ronde, waarin Landstede de tegenstander is.

