Hert en fietser botsen in de duinen bij Noordwijk

NOORDWIJK - Op een fietspad in de duinen tussen Noordwijk en Zandvoort zijn maandag een fietser en een hert in botsing gekomen.

Omstanders die het zagen gebeuren hebben de hulpdiensten gealarmeerd. De fietser is met verschillende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met het hert is, laat de Reddingsbrigade Zandvoort weten.In de Amsterdamse Waterleidingduinen tussen Noordwijk en Zandvoort leven rond de 3300 damherten. Het aantal dieren is de afgelopen jaren bijna vertienvoudigd. Dat zorgt volgens de provincies Noord- en Zuid-Holland voor aanrijdingen en schade aan flora en fauna. Daarom zijn er in een jaar tijd ruim 1440 herten afgeschoten