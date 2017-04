Miauwende kat vast in dak

Foto: District8

TER HEIJDE - Hoe het kat Kenzo is gelukt is een raadsel, maar het beestje zit vast in een dak van een woning aan de Michiel de Ruyterstraat in Ter Heijde. Zowel de brandweer als de eigenaresse horen de kat miauwen, maar kunnen hem niet bevrijden.





Maandagochtend was er opnieuw gemiauw te horen. Kuipers: 'Dit keer hoorden de brandweerlieden het ook. Het gaat om een strak aangelegd dak van een nieuwbouwwoning, dus ze kunnen er niet bij. De kans is groot dat Kenzo in een loze ruimte is gekropen.'



Nog even geduld



Kenzo de kat moet nog even geduld hebben. Dinsdag komt de aannemer van het pand, om te kijken hoe het beestje het beste bevrijd kan worden.



