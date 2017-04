Tweede Paasdag: druk op woonboulevards en meer dan 1500 eieren gegeten bij Ikea

DELFT - Veel mensen bezochten op Tweede Paasdag de Ikea in Delft of een woonboulevard. Er ontstonden geen files of opstoppingen; de winkels konden de toestroom van bezoekers goed aan.

De woonwinkels waren blij met het wisselvallige weer op Tweede Paasdag . 'We hebben echt geluk met het weer, niet al te slecht, maar te koud om naar het strand te gaan', zegt Bart Keijzer van de woonboulevard in Leiderdorp.Volgens de Ikea in Delft zijn er alleen al in de ochtend 1.500 eieren doorheen gegaan. 'Met het ontbijt was het ontzettend druk. We moesten het restaurant zelfs even sluiten,' zegt marketingmanager Jolanda van den Ende. 'In de middag wordt het rustiger vanwege het mooie weer.'De meeste bezoekers vinden het niet erg dat ze wat langer in de rij moeten . 'We zijn een gezellig dagje uit, die drukte, daar zitten we niet mee,' zegt een bezoeker in het restaurant van Ikea. 'Het valt me nog wel mee, als het echt druk was geweest dan waren we weggegaan.'