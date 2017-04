Vier mensen aangehouden voor drugs en chemicaliën in portiekflat

Foto: Regio15

DEN HAAG - Vier mensen zijn aangehouden voor de grote hoeveelheid drugs en chemicaliën die zaterdag werd gevonden in een portiekwoning aan de Erasmusweg in Den Haag. Dat meldt de politie maandag. De woning is door de gemeente met spoed gesloten.





Het gaat om drie Hagenaars van 29, 45 en 61 jaar. Ook de bewoonster van het huis, een 37 jarige vrouw, is opgepakt. In het huis zijn cocaïne en vaten met onder meer de chemicaliën hexaan, wasbenzine en aceton aangetroffen.De politie deed zaterdag een inval bij de woning na een melding. Een getuige zag drie mensen over het balkon naar buiten klimmen. Volgens een woordvoerder van de politie is de woning vermoedelijk gebruikt voor het produceren van drugs

