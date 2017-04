Hennepkwekerij opgerold, hond 'bewaakte' de planten

MAASDIJK - De politie heeft maandag een hennepkwekerij opgerold in een bedrijfspand in Maasdijk. De agenten troffen binnen ruim vierduizend planten aan, die net klaar waren voor de oogst. Een hond moest de kwekerij 'bewaken', meldt nieuwssite Regio15.

De hond is door de dierenpolitie meegenomen. Op de foto's is te zien dat het beest vast lag aan een touw.De kwekerij was weggestopt in een koelcel. Naast de wietplanten werden in het bedrijfspand ook courgettes gekweekt.De hennepkwekerij is leeggeruimd en de planten zullen worden vernietigd. Een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden.