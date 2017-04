Nog geen schaal voor Maurice Steijn, VVV-Venlo morst punten

DEN HAAG - Het is Maurice Steijn met VVV-Venlo maandag niet gelukt ook de titel in de Jupiler League te veroveren. De Limburgse club van de oud-trainer van ADO Den Haag moest winnen van FC Emmen om voor de derde keer in de clubgeschiedenis het kampioenschap in de eerste divisie bij te schrijven, maar dat lukte niet in het eigen stadion. Het bleef bij een gelijkspel: 0-0.





Jong Ajax, dat als belofteteam niet mag promoveren, kan in theorie VVV op de ranglijst nog achterhalen. Ook na maandag is dat nog het geval, ook al verloren de Amsterdamse talenten met 3-1 van Jong PSV.



Negen punten



In de stand heeft VVV nu negen punten voorsprong op Jong Ajax, met nog drie wedstrijden voor de boeg. Het doelsaldo van de ploeg van Steijn is wel beter.

