Ter Leede moet koppositie delen na winst van Achilles Veen

SASSENHEIM - De strijd om het kampioenschap in de zaterdag Hoofdklasse A blijft ongemeen spannend. Ter Leede sloeg zaterdag een gaatje door concurrent Spijkenisse te verslaan. Achilles Veen, de andere naaste belager van de Sassenheimers, kwam maandag in actie en liet geen steken vallen.

Op bezoek bij Zwaluwen Vlaardingen won de ploeg uit het Brabantse Veen eenvoudig met 0-4, waardoor Ter Leede en Achilles Veen de koppositie in de Hoofdklasse nu delen. Achilles heeft wel een iets beter doelsaldo.Ter Leede schakelde zaterdag Spijkenisse voorlopig uit in de titelrace. In de slotfase namen de Sassenheimers de volle buit mee naar huis: 1-2.