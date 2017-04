Politie zoekt doorrijder na ongeluk in Voorschoten

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

VOORSCHOTEN - De politie is op zoek naar een auto met daarin drie mannen die zijn doorgereden na een aanrijding. De auto was maandagmiddag betrokken bij een ongeluk op de Koninklijke Marinelaan in Voorschoten. De Haagse politie meldt dit op Twitter.





De politie roept mensen die de auto hebben gezien op zich te melden. Er is niets bekend over eventuele slachtoffers bij het ongeluk.



Het gaat om een rode Matiz. De auto reed na het ongeluk op de Koninklijke Marinelaan weg richting de Oranjeboomstraat.De politie roept mensen die de auto hebben gezien op zich te melden. Er is niets bekend over eventuele slachtoffers bij het ongeluk.