Museum RockArt: goede gesprekken over verhuizing naar Den Haag

DEN HAAG - Popmuseum RockArt is positief over de mogelijke verhuizing naar Den Haag. Het museum, dat deze maand 12,5 jaar bestaat, is nu nog gevestigd in Hoek van Holland. Maar vriend en vijand zijn het erover eens dat het eigenlijk thuishoort in Den Haag, al sinds de jaren '60 de Popstad van Nederland. De gesprekken verlopen volgens directeur Jaap Schut goed.

In november besloot de gemeenteraad van Den Haag dat er binnen een paar maanden een concreet plan moest liggen voor de verhuizing van het museum van Hoek van Holland naar Den Haag. Het voorstel hiertoe van CDA-raadslid Rogier werd door vrijwel de hele Haagse raad gesteund.Volgens de directeur van RockArt zijn er al locaties bekeken, maar hebben de betrokkenen afgesproken daarover niets naar buiten te brengen voordat alles in kannen en kruiken is. 'We zijn volop in overleg, het worden spannende weken of maanden', aldus Schut maandagmiddag.Dit paasweekend was er veel belangstelling voor de nieuwe tentoonstelling over Robbie van Leeuwen, de muzikant die de meeste bekendheid verwierf met The Motions en Shocking Blue, maar ook deel uitmaakt van The Atmospheres, The Ricochets, Galaxy Lin en Mistral. Van Leeuwen was afgelopen week zelf aanwezig bij de opening van de tentoonstelling over zijn carrière.Platenmaatschappij Red Bullet bracht speciaal voor deze expositie een verzamelalbum uit: ‘A tribute to Robbie van Leeuwen’. Van Leeuwen heeft hier zelf de nummers voor uitgezocht. Daarnaast komt er later deze maand nog een 13-delige cd-box uit met muziek van Shocking Blue: ‘The Blue Box’.