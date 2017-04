2300 tattoo-liefhebbers in drie dagen bijeen

ZOETERMEER - Ruim 2300 mensen hebben tijdens het paasweekend een bezoek gebracht aan de Sinti Ink Convention in de Silverdome in Zoetermeer. Dat meldt de organisatie maandag. Het internationale tatoeagecongres werd voor het eerst georganiseerd.

'Natuurlijk hoop je altijd op meer bezoekers, maar we zijn tevreden', zegt Marja Guldemundt, die het congres organiseerde . 'Het congres is zeker voor herhaling vatbaar.'Onder anderen Chris Blinston en Emily Delgado, uit het populaire televisieprogramma Ink Master, waren vanuit de Verenigde Staten overgevlogen. Ook de Japanse tatoeëerder Yojiro Harada, bekend van realityserie Miami Ink., was te vinden in de Silverdome.Hoeveel tatoeages er tijdens de conventie zijn gezet durft Guldemundt niet te zeggen. 'In ieder geval heel veel. Ik weet van één van de tatoeëerders dat hij er maar liefst twintig in één dag heeft gezet.'