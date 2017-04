Brandweer redt koe uit sloot

Foto: AS Media

REEUWIJK - De brandweer heeft maandagmiddag een koe uit de sloot gered aan de Oukoopsedijk in Reeuwijk. Het dier kwam rond half vijf in de problemen.

Een groep brandweerlieden trok het dier met een touw aan haar kop uit het water, onder toeziend oog van de rest van de koeien in de wei.



Het is niet duidelijk hoe het dier in het water terecht is gekomen. De melding werd gedaan door een voorbijganger.





