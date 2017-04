Draaiend skelet met vleugels in leegstaande fabriek

Eén van de creaties van kunstenaar Christiaan Zwanikken. | Foto: Electriciteitsfabriek Den Haag

DEN HAAG - Kunstenaar Christiaan Zwanikken maakt hybride wezens: half dier, half machine. In de Elektriciteitsfabriek in Den Haag geuren, puffen, kraken, draaien en vliegen zijn creaties in het rond.

De kunstenaar heeft vier maanden de tijd gehad om zijn tentoonstelling in de oude elektriciteitsfabriek voor te bereiden. ‘Dat vond ik heel uniek, ik heb hier mijn bed neergezet en ben aan de slag gegaan. Deze fabriek die dertig jaar heeft leeggestaan leent zich bijzonder goed voor de dingen die ik maak.‘



De tentoonstelling is een wonderlijke mix van mechanische en kinetische figuren. Het werk van Zwanikken bevindt zich op de grens van wetenschap, kunst en technologie.



Duracell konijntje





Ergens in de immense ruimte staat een eenzaam Duracell konijntje te trommelen, wanneer hij stopt daalt een skelet door een rond gat naar beneden en slaat vervaarlijk zijn vleugels uit. ‘Fantastisch, zegt een bezoekster, ‘Ik kijk mijn ogen uit. En kijk hier, een geurkanon, hoe verzin je het.’



‘Alles staat met elkaar in verbinding,’ legt Zwanikken uit. ‘Daar verderop staat een stelling met planten die worden gevoed door een hybride, een mechanische ezel wordt aangedreven door een waterrad en loopt krakend zijn rondjes, de twee geurkanonnen verspreiden ploffend hun zoete geuren.’



Het is dus een zinnenprikkelende tentoonstelling. Nog tot en met 30 april te zien aan het De Constant de Rebecqueplein.



Door: Anita Janssen