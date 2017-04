West Wekker: Rechtbank behandelt wrakingsverzoek in zaak Tristan van der Vlis

REGIO - Goedemorgen! Heb je Pasen een beetje overleefd? Mocht je het nieuws uit de regio gemist hebben dan praten wij je vanochtend bij. Vier mensen zijn aangehouden voor de drugs en chemicaliën die werden gevonden in een huis in Den Haag. En vandaag behandelt de rechtbank het wrakingsverzoek in de zaak Tristan van der Vlis.

Als vanouds was het weer druk op woonboulevards en in de Ikea in Delft tijdens Tweede Paasdag. Ook de Keukenhof in Lisse werd goed bezocht.Ruim 2300 mensen hebben tijdens het paasweekend een bezoek gebracht aan de Sinti Ink Convention in de Silverdome in Zoetermeer. Het internationale tatoeagecongres werd daar voor het eerst georganiseerd.Vandaag wordt het wrakingsverzoek behandeld die de advocaat van de verzekeringsmaatschappijen van de ouders van Tristan van der Vlis indiende. Tristan van der Vlis schoot zes jaar geleden zes mensen dood in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn.Vier mensen zijn aangehouden voor de grote hoeveelheid drugs en chemicaliën die zaterdag werd gevonden in een portiekwoning aan de Erasmusweg in Den Haag. De woning is door de gemeente met spoed gesloten.Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel! In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp bij het oplossen van misdrijven. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.Vanochtend kan hier en daar een bui voorkomen, in de middag wordt het droog. Er zijn zonnige perioden en het wordt 10 tot 11 graden. Dit is vrij koud voor de tijd van het jaar. De noord-noordoostenwind is matig, aan de kust vrij krachtig.