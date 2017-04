Ruiten basisschool ingegooid met bakstenen

Foto: Facebook politie Pijnacker-Nootdorp

PIJNACKER - Een aantal ruiten van de Johannesschool aan het Duivestein in Pijnacker-Nootdorp is maandag ingegooid. Dat meldt de politie via Facebook. De schade was groot.





Op foto's is te zien dat er bakstenen voor de ingegooide ruiten op de grond liggen. Het is niet bekend wie de dader is of waarom de stenen zijn gegooid.Volgens nieuwssite Telstar online heeft het schoolbestuur de ruiten al laten vervangen, zodat 'de kinderen weer veilig naar school kunnen'. De politie is op zoek naar getuigen.

